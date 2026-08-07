$!Sinaproc emite aviso de prevención por lluvias significativas hasta el lunes 10 de agosto

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de prevención por lluvias significativas y actividad eléctrica, vigente desde las 7:00 a. m. de este viernes 7 de agosto hasta las 11:59 p. m. del lunes 10 de agosto de 2026, para todo el territorio nacional y ambos litorales.

La medida se adopta luego de que el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) anunciara un incremento de la inestabilidad atmosférica a partir del 8 de agosto. Este fenómeno estará asociado al aumento del viento del norte, al transporte de humedad, a la activación parcial de la Zona de Convergencia Intertropical, así como a la presencia de bajas presiones y vaguadas en la región.

Tales condiciones favorecerán la ocurrencia de aguaceros de fuertes a muy fuertes, acompañados de actividad eléctrica y ráfagas de viento. La mayor probabilidad e intensidad de estos eventos se prevé para los días 9 y 10 de agosto, por lo que las autoridades instan a la población a mantenerse atenta.

Ante esta situación climática, el Sinaproc recomienda evitar el cruce de ríos, quebradas o calles anegadas durante las lluvias, extremar precauciones en zonas propensas a inundaciones y deslizamientos de tierra, asegurar techos u objetos sueltos, podar ramas de alto riesgo, conducir con precaución reduciendo la velocidad y contar con un plan familiar de emergencia acompañado de una mochila con artículos esenciales.

Desde el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) se mantiene un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas. En caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse a las líneas 520-4429, 911 o 6998-4809.