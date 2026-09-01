Sinaproc emite aviso de prevención por lluvias y tormentas hasta el 3 de septiembre

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de prevención por lluvias y tormentas en todo el territorio panameño, vigente hasta las 11:59 p.m. del 3 de septiembre de 2026. El aviso comprende a las provincias y comarcas de las vertientes del Caribe y del Pacífico, así como a ambos sectores marítimos del país.

De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), se mantiene un alto grado de inestabilidad atmosférica asociado al paso de la onda tropical N.° 42, sumado a un elevado contenido de humedad y a la activación de sistemas de baja presión y la vaguada monzónica. En las próximas 72 horas se prevén acumulados de lluvia entre moderados y altos, principalmente hacia el Pacífico occidental, el sur de Veraguas y los sectores montañosos de la península de Azuero. Asimismo, se esperan condiciones lluviosas en el sur de Darién, Panamá, la Costa Arriba y el centro de Colón, la comarca Ngäbe-Buglé, las costas del norte de Veraguas y las islas de Bocas del Toro, con menores acumulados en el resto del país.

Ante este pronóstico, el Sinaproc recomienda a la población mantener medidas de precaución, especialmente en zonas cercanas a ríos, quebradas y áreas propensas a inundaciones o deslizamientos. Se advierte sobre la posibilidad de crecidas repentinas, desprendimientos de tierra puntuales y caída de árboles u objetos, por lo que se insta a evitar el cruce de ríos o quebradas durante lluvias intensas y a mantenerse alejado de estructuras en riesgo. Durante las tormentas eléctricas, se aconseja permanecer en lugares seguros, evitar actividades al aire libre y desconectar equipos eléctricos si es necesario. El Sinaproc mantiene vigilancia y monitoreo constante. Para emergencias: 520-4429 | 911.