Sinaproc evalúa más de 10,000 viviendas y atiende a casi 35,000 personas tras el sismo

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), a través del Centro de Operaciones de Emergencias Nacional (COEN), informó que mantiene la evaluación de daños, la atención humanitaria y el seguimiento a las comunidades afectadas por el sismo del 9 de octubre de 2026.

De acuerdo con el balance institucional al 20 de octubre, se han evaluado más de 10,000 viviendas, correspondientes a 34,832 personas registradas mediante la metodología de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN). El informe registra 27 personas lesionadas, 108 mujeres embarazadas y 1, 405 personas con discapacidad identificadas. En infraestructura, se reportan afectaciones en 619 centros educativos y 120 instalaciones de salud, de las cuales 13 presentan daños totales, principalmente en Herrera y Los Santos.

En materia educativa, el Ministerio de Educación informó que 1,015 centros han sido inspeccionados con informes de evaluación. De ellos, 770 están previstos para iniciar operaciones en 12 regiones educativas, mientras que 84 figuran como no habilitados en cuatro regiones (Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos) y otros mantendrán operación parcial. La habilitación de cada plantel responderá a las condiciones verificadas y a las medidas de seguridad para estudiantes, docentes y personal administrativo.

Como parte de la respuesta, entre el 14 y el 19 de octubre se brindó asistencia humanitaria en 204 comunidades de 32 distritos, distribuidos en seis provincias y la comarca Ngäbe-Buglé. En el componente logístico, se han movilizado más de 194,887 libras de ayuda por vía aérea y más de 400 toneladas por vía terrestre. Según el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el COE, al 20 de octubre se mantienen 126 albergues activos con 5 000 personas alojadas.

Sinaproc mantiene activo el trabajo operativo mediante la coordinación interinstitucional desde los Centros de Operaciones de Emergencias (COE), con monitoreo permanente en las áreas afectadas. Los equipos de campo continúan realizando evaluaciones EDAN para identificar daños en viviendas, infraestructura y servicios básicos, articular la ayuda humanitaria y fijar prioridades de atención, con el objetivo de brindar una respuesta oportuna que salvaguarde la seguridad y el bienestar de las familias.