Sinaproc mantiene aviso de prevención por lluvias y tormentas

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) actualizó el aviso de prevención por lluvias y tormentas, vigente hasta las 11:59 p.m. del domingo 27 de septiembre de 2026.

Según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, para las próximas horas se prevé el ingreso de la onda tropical N.° 48 al territorio nacional, además de la influencia de la vaguada monzónica y altos niveles de humedad, condiciones que favorecerán un ambiente inestable.

Se pronostican acumulados de lluvia de entre 201 y 280 milímetros, principalmente en zonas montañosas de Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé, Chiriquí y el norte de Coclé. En otros sectores de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas, así como en costas de Ngäbe-Buglé, Herrera, el occidente de Coclé y Los Santos, los acumulados podrían alcanzar entre 120 y 200 milímetros.

El aviso abarca Bocas del Toro, Ngäbe-Buglé, Chiriquí, Veraguas, Coclé, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste, Colón, Panamá, Darién y las comarcas.