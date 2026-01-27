$!Solo profesionales con licencia pueden certificar conexión de gas

La certificación de una instalación de gas en viviendas, comercios o edificios de apartamentos debe ser realizada por un profesional idóneo. Este debe contar con la Licencia Tipo A y la Licencia Tipo B, emitidas por la Junta Técnica de Ingenieros y Arquitectos (JTIA), lo que garantiza que el procedimiento sea ejecutado por personal debidamente calificado.

Además de estas, debe contar con las licencias otorgadas por la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (DINASEPI) del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), según explicó el capitán Moisés Palacio, jefe nacional de Gases Comprimidos y Afines del BCBRP.

“Los profesionales deben optar por la licencia que otorgamos nosotros. La lista de personas que pueden acceder a ellas incluye a ingenieros civiles, ingenieros electromecánicos, fontaneros, maestros plomeros y técnicos de refrigeración, entre otros vinculados al manejo de fluidos. Ellos ya poseen los conocimientos técnicos y nosotros les aplicamos un examen basado en seguridad: qué hacer y cómo actuar en caso de una emergencia”, detalló el capitán Palacio.

En este sentido, el ingeniero Tomás Pérez, especialista en certificaciones de gas, explica que hay cuatro tipos de licencias: la Tipo A, mediante la cual el idóneo puede instalar tuberías de gas y realizar pruebas de hermeticidad; la Tipo B, que faculta al idóneo para desconectar y reparar equipos; la Tipo C, destinada a los inspectores de la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (DINASEPI) del BCBRP; y la Tipo D, que se emite a los idóneos que prueban e inspeccionan cilindros de gas LP de 25 lb, 60 lb y 100 lb.

“Para obtener las licencias de gas del BCBRP, es indispensable contar primero con la licencia de fontanero emitida por la JTIA. Cada licencia tiene una vigencia de cinco años, es renovable y conlleva un costo de trámite. Los ingenieros estamos facultados para realizar los trabajos de estas licencias y, adicionalmente, para diseñar y firmar planos mecánicos de gas LP”, detalló Pérez.

Los afiliados

Aunque la cifra exacta de profesionales calificados no es de acceso público, la validez de las licencias y las idoneidades puede verificarse en el sitio web de la Junta Técnica: www.jtiapanama.org.pa. La búsqueda se puede realizar por nombre, número de cédula o número de idoneidad.

En cuanto a la duración del proceso, una certificación puede tomar desde 15 días hasta varios meses, dependiendo de la magnitud del proyecto o de la cantidad de apartamentos a inspeccionar por el BCBRP.