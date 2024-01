Suntracs demanda a dos periodistas y directivo de La Estrella; el medio se defiende

Los representantes legales del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS) acudieron a la Procuraduría General de la Nación a presentar una querella por Apología el Delito, Delito contra el Honor y Delito contra la Seguridad Económica contra el gerente de la Caja de Ahorro, y la gerente de la entidad bancaria de Chanis, tras el cierre de sus cuentas bancarias.

Además presentaron una denuncia, por los mismos delitos, contra Eloy Alfaro, como representante legal del Grupo Editorial El Siglo y la Estrella (GESE), y contra los periodistas Roberto Barrios y Aris Martínez, debido a la noticia publicada el 15 de noviembre, que anunciaba las medidas tomadas por la entidad bancaria.

Al respecto, el director de La Estrella de Panamá Gerardo Berroa reiteró que nunca han llamado al gremio sindical terroristas.

“Nosotros no acusamos a nadie de terrorismo, lo que uno hace es que busca la razones por las cuales se cierra una cuenta en un banco y dentro de las razones que estipula la Superintendencia de banco, hay una serie de causales y dentro de esas pautas esta ese. Nunca hemos acusado al Suntracs de terrorismo, ni hemos hecho absolutamente nada”, afirmó Berroa.

El directivo del medio de comunicación reveló que esperaran la notificación y al tiempo, aseguró no entender la razón por la cual el sindicato asume una demanda contra La Estrella de Panamá, cuando el medio lo único que ha hecho es informar la decisión que toma una entidad como fue la Caja de Ahorro.

Reiteró: “Nosotros nunca hemos dicho que Suntracs es terrorista, nunca hemos dicho que pertenece a las actividades del terrorismo, nunca hemos dicho absolutamente nada. Nosotros informamos que la Caja de Ahorro había tomado la decisión de cerrar las cuentas y cuando uno busca las razones por las que se cierre una cuenta en un banco esas son las causales”.

Por su parte el abogado Rolando Rodríguez, quien presentó la demanda en nombre el sindicato, detalló: “presentamos dos acciones. Una encaminada a constituirnos como parte querellante dentro de la denuncia que se ha puesto en primera instancia por la falta de custodia de la información por parte de la Caja de Ahorro y que ha puesto al sindicato en un situación dañosa; y a la vez presentamos una denuncia contra el medio de comunicación que ha causado esta lesión moral y a la integridad y reputación del gremio, porque se ha comprobado, por comunicación con el Ministerio Público, que no hay investigación por Blanqueo de Capitales contra el sindicato y menos por dinero del terrorismo”.

El jurista adelantó que el gremio al que representa se estará apersonando nuevamente para notificarse como querellante en esta última denuncia con el grupo editorial.

Mientras que el secretario general del Suntracs, Saúl Méndez, reiteró que el cierre de 18 cuentas del gremio se trata de una persecución política.

“Con mala intención dijeron en el periódico y en el titular, claramente, que se trataba de cierre por malos manejos y temas vinculados al terrorismo. Bueno entonces los periodistas del medio tienen que probar que eso fue así y por eso se ha presentado la denuncia. En el tema de la Caja de Ahorro, el cierre de las cuentas raya en un acto delincuencial, porque al preguntar al Ministerio Público si hay investigación contra el Suntracs, producto de sus cuentas, la repuesta por escrito es no. La Superintendencia, de igual forma, la respuesta de ellos es que no y UAF (Unidad de Análisis Financiero) también se envió una nota que fue contestada donde indican cuáles son sus funciones y entre ellas no está abrir investigaciones. Entonces, si las supuestas autoridades no tienen investigaciones, este acto del director de la Caja de Ahorro, la gerente de Chanis y su junta directiva, tiene que enfrentar a la justicia penal”, indicó Méndez.

Sindicato anuncia nuevas acciones

Saúl Méndez detalló que se ha convocado al Consejo Nacional Sindical que reúne a toda la dirigencia del Suntracs, para una reunión el domingo 7 de enero a las 9:00 a.m., en la sede del sindicato, en Veranillo y se ha hecho el llamado a una asamblea general para el 11 de enero, para tomar decisiones. “No descartamos una huelga nacional para exigir el cumplimiento de la Constitución y la Ley”.

Agregó, “Vamos a retornar a las calles a partir del 8 de enero en piqueteos para informar a la población mediante volanteos lo que está ocurriendo y vamos a intensificar nuestras acciones y a radicalizar las mismas si este problema no se resuelve, porque no se pueden cerrar las cuentas bancarias sin ninguna causa”.El dirigente aseguró que en este momento ningún banco quiere abrir nuevas cuentas bancarias a la organización gremial, los otros en los que ya se tiene cuentas no quieren recibir depósitos.