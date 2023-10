Suntracs se suma a las manifestaciones contra el contrato de concesión minero

El consejo nacional del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) aprobó que sus miembros se sumen a las manifestaciones en contra del contrato de concesión entre el Estado y Minera Panamá.

“Queremos informarle al país que estamos listos para la pelea en la calle. Estamos llamando al pueblo panameño en cada una de las provincias, en cada una de las comarcas de este país, a salir a la calle mañana. El pueblo sabe que el Suntracs está listo, pero requerimos del resto del pueblo”, informó el secretario general del Suntracs, Saul Méndez, tras culminar la reunión.

Agrego, “Suntracs se suma a las jornadas de lucha y protesta mañana junto al resto de las organizaciones que están convocando y junto al pueblo. No aceptamos la venda de la patria, no aceptamos el contrato vende patria minero, no aceptamos el daño al ambiente, no aceptamos la imposición del gobierno de Cortizo”.

Los miembros del sindicato que hoy se realizaron marchas en diversos puntos de las provincias de Panamá y Chiriquí.

Méndez, afirmó que “Minera Panamá (First Quantum Minerals), según el fallo de la Corte (Suprema de Justicia), debe estar cerrada. Eso es lo que por Ley debe ocurrir y lo que aprobaron deben derogarlo”.