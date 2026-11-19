La audiencia de garantías contra Erick Muñoz, imputado por el lanzamiento de un artefacto incendiario contra la residencia de la esposa del periodista Rolando Rodríguez, en Brisas del Golf, fue suspendida debido a que el acusado permanece hospitalizado en el Hospital Santo Tomás.

De acuerdo con el reporte, Muñoz presenta una lesión cortante en la pierna derecha y mantiene una incapacidad médica de 30 días. Además, se informó que sería trasladado del área de urgencias al salón de operaciones para recibir atención quirúrgica.

Su condición de salud le impidió comparecer a la audiencia y comunicarse con su defensor público, por lo que el tribunal decretó un receso abierto hasta que pueda reprogramarse la diligencia.

Muñoz es investigado por el ataque ocurrido el pasado sábado 14 de noviembre en Brisas del Golf.