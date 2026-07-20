$!“Tapamos un hueco y aparecen dos más”: El reclamo de San Carlos

Las calles deterioradas, la falta de recursos y los problemas de agua continúan siendo las principales preocupaciones de los representantes del distrito de San Carlos, quienes coinciden en que las limitaciones presupuestarias dificultan atender las necesidades de las comunidades.

Camilo Calderón, representante de San José, señaló que las vías siguen siendo la principal prioridad, además del deterioro de los accesos a las playas. En La Laguna, Abed Martínez advirtió que el mal estado de las carreteras, la sequía y el aumento de los insumos agrícolas afectan directamente a los productores, mientras que, en Las Uvas, Magalis Castro indicó que las calles internas deterioradas incrementan los costos para taxistas y transportistas escolares.

Los representantes reconocen la disposición del municipio para colaborar, aunque afirman que la baja recaudación y las deudas heredadas limitan la ejecución de proyectos.

Por su parte, el diputado Edwin Vergara destacó avances como nuevas carreteras, una planta potabilizadora, pozos de agua y la gestión para concretar la futura policlínica de San Carlos.