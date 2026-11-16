A las 5:00 p.m., de este lunes comenzó la audiencia contra Luis Abdiel Valiente, de 50 años, taxista aprehendido por su presunta vinculación con el atentado con explosivo contra la residencia del periodista Rolando Rodríguez, director asociado del diario La Prensa.

Valiente es, hasta el momento, la única persona aprehendida por este caso. El Ministerio Público presentó una carpeta con elementos para sustentar la legalización de la aprehensión, la imputación de cargos y la solicitud de medidas cautelares.

La audiencia se mantiene en desarrollo y las juezas de garantías aún no han emitido una resolución sobre las solicitudes presentadas por el Ministerio Público.

Información en desarrollo.