Técnicos de control de vectores del Minsa levantan medida de paro, seguirán en negociación

Dirigentes de la Asociación Nacional de Técnicos en Control de Vectores (ANTECOVE), anunciaron que, levantaron la medida de paro de 24 horas prorrogables, que se había anunciado desde este jueves.

Carlos Rodríguez, secretario del gremio, anunció que la medida se levantó tras una reunión que se dio hoy, con autoridades del Ministerio de Salud (Minsa), por lo que se mantendrán en negociación.

“El día 28 de agosto tendremos otro encuentro para las respectivas respuestas a nuestras demandas”, explicó.

Rodríguez agregó que “también fuimos a la Asamblea Nacional de diputados para solicitar un presupuesto ordinario para el departamento de control de vectores”.

Los técnicos exigen reintegro de compañeros que “fueron destituidos, los cuales estaban nombrados en el cargo de promotores, pero realizaban el trabajo de técnicos con salarios de B/. 600.00, cuando el salario base de todo técnico idóneo es de B/. 925.00”.

Además, solicitan un crédito ordinario para el pago de la prima de antigüedad de los funcionarios retirados.

Denuncian la “falta de presupuestos para la compra de insumos, vehículos y viáticos de personal que han sido vulnerados con los recortes y son obligados a trabajar 20 días y solo se les paga 10 días y no es seguro que lleguen a cobrar a fin de año”.

También exigen “la revisión de viáticos en áreas de difícil acceso y de la escala salarial que debió revisarse hace 10 años atrás”, entre otras demandas.