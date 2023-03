Teresita Yániz de Arias presenta su libro “A la luz de mis memorias”

La exdiputada Teresita Yániz de Arias presentó este miércoles, 22 de marzo, su libro “A la luz de mis memorias”, una obra en la que afirma que recoge acontecimientos importantes de su vida y también sucesos históricos del país, los cuales están debidamente documentados.

“La idea del libro procede de mis largas conversaciones en la playa con el Dr. Omar Jaén, que es mi vecino. Un día me comentó que lo que no se escribe, no existe. Creo que uno de los problemas que tenemos en Panamá para conocer y documentar la historia es la cantidad de gente que tiene mucho que contar y nunca se decide a hacerlo”, expresó Yániz.

Manifiesta que durante la pandemia se dio a la tarea de recoger sus memorias, aunque aclaró que no es un libro histórico.

“No es precisamente un libro de historia, pero sí cada hecho social y político que está mencionado ahí tiene su referencia de cuál es la fuente, porque no es tampoco un libro de bochinche. Es un libro de mi larga vida y las diferentes tareas y experiencias que he tenido. El libro es largo, hay que leerlo. Tengo 80 años, he vivido a caballo entre dos siglos, con todos sus progresos, sus éxitos tanto en la ciencia como en las artes; sin embargo, con tanta crueldad, guerras y violaciones a los derechos humanos”, relató.

La presentación de la obra, en un hotel de la localidad, estuvo a cargo del Dr. Omar Jaén y Leonor Calderón, quiénes destacaron que la narrativa es muy personal, pero bien documentada.

Al acto se dieron cita personalidades del mundo político y cultural del país.

El libro “A la luz de mis memorias” está disponible en El Hombre de la Mancha.