$!Tráfico se vería alterado en Parque Lefevre por trabajos en calles

Del 2 al 13 de enero de 2024 se realizará un cierre parcial de vía desde el Food Truck Power Kitchen, hasta la isleta del letrero Calle Villa Sol ubicado entre calle 109 B Chanis, corregimiento de Parque Lefevre, Panamá, así lo informaron desde el Programa Saneamiento de Panamá (PSP), a través del Consorcio SAB.

De acuerdo al comunicado difundido por la empresa, la acción tiene como fin ejecutar la “ampliación y mejora de redes sanitarias entre Calle 109B Este y Ave. 5 D Sur; y realineamiento de interconexión a colectora Chanis”, para beneficio de la comunidad.

“Los trabajos se ejecutarán de lunes a sábado; en horario diurno, de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., se realizarán actividades de demolición de pavimento y durante la noche, de 8:00 p.m. a 5:00 a.m., se realizarán actividades de colocación de tuberías, retiro de material, entre otras que no generen mucho ruido. Los días feriados no se estará laborando”, explicaron.

Asimismo, informaron que durante el desarrollo de la obra se aplicará el Plan de Manejo de Tráfico Vehicular y Peatonal de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (A.T.T.T), en los horarios mencionados.