Transparencia y modernización promesas de la UP

Este 1 de octubre tomará posesión José Emilio Moreno como nuevo rector de la Universidad de Panamá. Durante su periodo de cinco años al frente de esta casa de estudios, asumirá grandes retos: mejorar la infraestructura, el presupuesto, las cafeterías, la equiparación salarial, fortalecer la academia y garantizar la transparencia, tras denuncias de supuestos plagios.

Sobre el tema, el catedrático Miguel Antonio Bernal mencionó que “una de las primeras tareas que tiene el nuevo rector es dar los pasos necesarios para que se recupere la academia, que lleva décadas exiliada de la Universidad”.

Bernal señaló que “Moreno debe desvincularse de una serie de sujetos que le resultan una mala compañía, si él tiene buenos propósitos y ser muy exigente con todos los cargos que le corresponde designar”.

En tanto, el politólogo Samuel Prado indicó que “el nuevo rector debe conseguir un buen equipo de trabajo ya que esto le posibilitará tener una buena gestión administrativa”, tomando en cuenta que, a nivel general, las universidades públicas enfrentan el reto presupuestario. Añadió que la sociedad exige mejores resultados en el uso de las finanzas, así como mayor transparencia y eficiencia.

Asimismo, el abogado Adolfo Linares manifestó que “lo primero que debe hacer el rector es sacar el clientelismo imperante que hay producto de la escogencia de los rectores por votación popular”. También planteó que se debe revisar el currículo con el objetivo de crear nuevas carreras que respondan a las áreas de mayor demanda, en lugar de mantener aquellas que ya están bastante saturadas, además de establecer un mayor enlace con el sector privado para conocer cuáles son sus necesidades.