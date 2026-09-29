Transportistas del interior, el Suntracs y otros gremios marcharán esta semana

La semana estará marcada por una serie de protestas y movilizaciones sociales. Diversos sectores, incluidos transportistas del interior, docentes separados y organizaciones civiles, han anunciado concentraciones y marchas para exigir respuestas gubernamentales.

Este martes 29 de septiembre, a las 12:00 m., el Movimiento de Docentes Separados del Cargo Post Huelga realizará una protesta y vigilia frente a la Defensoría del Pueblo. Reclaman una solución urgente por la situación de los 279 docentes separados de sus cargos y exigen la entrega de la resolución final de la queja colectiva 02260-2025. Además, el grupo anunció la habilitación de cuentas bancarias y una colecta de alimentos secos para brindar apoyo solidario a los afectados.

Para el miércoles 30 de septiembre, el Suntracs y otros gremios de apoyo convocan a una gran marcha en defensa de los derechos humanos y la soberanía nacional. La jornada tiene programada su salida a las 4:30 p.m. desde el Parque Porras con destino final en la Plaza 5 de Mayo.

Finalmente, la semana cerrará el jueves 1 de octubre con la llegada de transportistas de diferentes provincias a los predios de la Presidencia de la República. Según anunciaron los sindicatos a través de sus cuentas en redes sociales, la concentración busca exigir al Gobierno la reapertura inmediata del diálogo sobre el subsidio al combustible.