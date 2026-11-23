Un total de 100 privados de libertad fueron trasladados desde el Centro Penitenciario de Tinajitas hacia el Centro de Cumplimiento de Sanciones Administrativas, como parte de las acciones del Ministerio de Gobierno para reorganizar la población penitenciaria y separar a las personas según el tipo de falta o condición por la que permanecen detenidas.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, explicó que “este centro está destinado a personas que mantienen faltas administrativas, como casos relacionados con pensiones alimenticias y desacato, quienes no deben permanecer mezcladas con personas vinculadas a otros perfiles delincuenciales”.

Montalvo indicó que las primeras personas ya están siendo trasladadas a estas instalaciones, que tendrán cobertura a nivel nacional y una capacidad para albergar hasta 500 personas.

La titular de Gobierno señaló que, “en el caso de quienes mantienen procesos por incumplimiento de pensiones alimenticias, serán puestos a disposición del sistema penitenciario y posteriormente trasladados a este centro”.

La medida busca ordenar la población privada de libertad, identificar las razones por las que cada persona permanece detenida y garantizar que los centros penitenciarios funcionen de acuerdo con el perfil de sus ocupantes, concluyó Montalvo.