Tres funcionarios aduaneros capturados por presunta corrupción

Este lunes tres funcionarios aduaneros fueron aprehendidos, durante la Operación Quórum, en el marco de una investigación por la presunta comisión del delito contra la Administración Pública, en la modalidad de corrupción.

Según la Policía Nacional, el operativo fue ejecutado en conjunto con la Fiscalía Anticorrupción en los corregimientos de 24 de Diciembre y Tocumen, donde además se incautó una suma considerable de dinero en efectivo.

De acuerdo con la entidad policial, los aprehendidos, dos hombres y una mujer, junto con los indicios recabados, fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes, mientras las investigaciones continúan.

Por su parte, a través de un comunicado, la Autoridad Nacional de Aduanas reiteró su política de cero tolerancia a la corrupción y aseguró que no permitirá conductas que afecten la ética y la confianza ciudadana.

Su directora general, Soraya Valdivieso, afirmó que toda denuncia será investigada hasta sus últimas consecuencias y que los responsables deberán enfrentar el peso de la ley.