Tribunal confirma legalidad de la zonificación de San Francisco

El Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá confirmó, en segunda instancia, la legalidad del Plan de Ordenamiento Territorial (PLOT) del corregimiento de San Francisco, informó el Municipio de Panamá.

Las sentencias concluyen que no se vulneraron derechos fundamentales ni el debido proceso, por lo que se valida la actuación del Municipio de Panamá durante todo el procedimiento. Asimismo, se establece que el proceso cumplió con la normativa vigente, incluyendo la consulta ciudadana realizada el 8 de septiembre de 2025, en la que participaron residentes y distintos sectores de la comunidad.

El Tribunal también precisó que la legislación no exige un número mínimo de participantes para este tipo de consultas, ni prohíbe su realización en fechas coincidentes con eventos de interés nacional, descartando así los principales argumentos de los amparos presentados.

El fallo reconoce, además, que el Acuerdo n.º 270, aprobado por el Consejo Municipal del Distrito de Panamá, responde a la necesidad de ordenar territorialmente el corregimiento de San Francisco tras un vacío normativo previo. Se destaca que su elaboración contó con: sustento técnico, coordinación institucional y espacios de participación ciudadana.

En cuanto a la zonificación aprobada, el documento valida que las modificaciones se realizaron con base en criterios técnicos y aportes ciudadanos, reiterando que el sector de Boca La Caja no forma parte de la zonificación establecida dentro de este acuerdo.

En ese sentido, las decisiones judiciales confirman que el alcalde, Mayer Mizrachi, el Municipio de Panamá y la Dirección de Planificación Urbana actuaron conforme a derecho. Por tanto, el tribunal no concede los amparos de garantías constitucionales presentados contra este acuerdo, tanto por el abogado Roberto Ruiz Díaz, en su propio nombre, como por la Asociación Soy Paitilla, revocando en este último caso la decisión de primera instancia que había concedido el recurso.