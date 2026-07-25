Ubican armas de fuego en un local de recreación en Pilón, Colón

Este sábado 25 de julio el mayor Carlos Caicedo, de la Policía Nacional, informó sobre una alerta atendida en el corregimiento de Pilón, provincia de Colón, donde varias personas presuntamente mantenían armas de fuego sin los permisos correspondientes dentro de un local tipo piscina.

Caicedo detalló que, al momento de la verificación, las unidades ubicaron un maletín con armas tipo pistola y revólver.

Además, señaló que en el lugar de recreación fueron encontrados menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas, por lo que se procedió con las acciones correspondientes.

La Policía Nacional mantiene las investigaciones para determinar las responsabilidades relacionadas con este caso.