UDELAS atendió a 831 conductores sancionados por embriaguez en el primer semestre del año

La Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) informó que, durante el primer semestre de 2026, atendió a 831 conductores sancionados por manejar bajo los efectos del alcohol a través del Programa de Seguridad y Educación Vial, una cifra superior a la registrada en el mismo periodo de 2025.

De acuerdo con la institución, del total de infractores, 790 corresponden al sexo masculino y 41 al femenino, lo que evidencia un predominio de hombres entre las personas sancionadas por conducir en estado de embriaguez.

Las estadísticas también reflejan un aumento de conductores infractores en varias regiones del país. Colón encabezó la lista con 199 casos, seguido de Veraguas con 193, Panamá con 150, Chiriquí con 102, Azuero con 99 y Coclé con 88. (Si el dato de Colón es 1,999, conviene verificarlo, ya que no es consistente con el total de 831 conductores atendidos y podría tratarse de un error en el comunicado).

UDELAS explicó que el Programa de Seguridad y Educación Vial contempla tres cursos especializados dirigidos a conductores sancionados por primera, segunda o tercera infracción por conducir bajo los efectos del alcohol.

Durante las jornadas, los participantes reciben orientación sobre los riesgos del consumo de alcohol al volante, las consecuencias de los accidentes de tránsito, la gestión del riesgo y el cumplimiento del Reglamento de Tránsito. Además, se desarrollan sesiones de psicoterapia para identificar las causas del consumo de alcohol, fortalecer el autocontrol y promover una conducción responsable.

El programa fue creado en 2007, luego de la aprobación del Consejo Académico, convirtiendo a UDELAS en la primera universidad del país en desarrollar una iniciativa de este tipo para la educación y sensibilización de conductores infractores.