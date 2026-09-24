UDELAS inaugura Congreso Internacional de Biociencias e Innovación Tecnológica

La Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) informó que, inauguró el primer Congreso Internacional de Biociencias, Salud Pública e Innovación Tecnológica 2026, con la participación de investigadores, docentes y estudiantes de cinco países y tres continentes.

En este contexto, el encuentro, organizado por la Facultad de Biociencias y Salud Pública, busca promover el intercambio científico y académico en torno a los principales desafíos de la salud pública.

Mediante una nota de prensa, UDELAS señaló que, el primer Congreso Internacional de Biociencias, Salud Pública e Innovación Tecnológica se desarrolla del 23 al 25 de septiembre en la sede de UDELAS en Albrook, como un espacio de intercambio académico y científico sobre temas vinculados a la salud, la tecnología, la sostenibilidad y la innovación.

Nicolasa Terreros Barrios, rectora de UDELAS destacó que “este congreso es de gran importancia para la actualización de docentes y profesionales, así como para el fortalecimiento de la investigación”. Además, resaltó la necesidad de preparar profesionales capaces de responder a los nuevos retos de la salud, entre ellos la aparición de enfermedades emergentes y zoonóticas en un mundo globalizado.

Por otra parte, la jornada inaugural incluyó ponencias sobre enfermedades emergentes y sostenibilidad, bioeconomía en América Latina y el Caribe, contaminación por plásticos y ética de la inclusión en entornos laborales.

En esa misma línea, participaron investigadores y especialistas de Panamá, Estados Unidos y Colombia, tanto de manera presencial como virtual.

Finalmente, la entidad universitaria detalló que el congreso también contempla espacios dedicados a la divulgación científica, entre ellos “Ciencia Digital: La ciencia detrás del lente”, además de la presentación de los concursos Fotociencia y One Pager Científico. De esta manera, estas iniciativas buscan acercar la ciencia a diferentes públicos mediante recursos visuales y formatos innovadores.