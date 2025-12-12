Una de cada seis personas en Panamá tiene alguna discapacidad

Más de 781 mil panameños viven con algún tipo de discapacidad, ya sea física o mental, lo que representa el 18 % de la población en el país.

Lo anterior se desprende de un informe actualizado presentado este viernes 12 de diciembre, durante la Decimocuarta Reunión Ordinaria del Consejo Nacional Consultivo de Discapacidad (Conadis), un encuentro con varias autoridades del Gobierno Nacional.

La reunión, donde se expuso los resultados de la Segunda Encuesta Nacional de Discapacidad (ENDIS-2), también sirvió para lanzar el Atlas Nacional de Discapacidad, una plataforma digital que ofrece una radiografía del estado del país en esta materia.

Durante la presentación, Juan Carlos Orillac, ministro de la Presidencia y presidente de la junta directiva del Conadis, destacó la importancia de contar con información reciente y confiable para la toma de decisiones. “Estas cifras representan que 1 de cada 6 panameños vive con una condición de discapacidad. Esta realidad nos convoca a redoblar esfuerzos y, al mismo tiempo, nos brinda una base estadística sólida para realizar políticas públicas con verdadero sentido humano”, afirmó.

Orillac recalcó que los datos recopilados constituyen “una base de justicia social”, que permite orientar con precisión los recursos del Estado y garantizar que las políticas sean efectivas y respondan a las necesidades reales de la población.

Por su parte, José Townshend, director de la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis), subrayó el significado histórico del informe. “Tenemos 18 años de una deuda grande con el país. Con esta presentación la hemos pagado; ahora debemos usar los datos para generar acciones en beneficio de nuestra sociedad”, sostuvo. Añadió que las instituciones continúan avanzando en la eliminación de barreras que limitan la participación plena de las personas con discapacidad. “Cada día damos un paso más adelante para seguir derribando esas barreras”, puntualizó.

En tanto, la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, también resaltó el compromiso interinstitucional con una política inclusiva. Señaló que la comisión trabaja guiada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, enfocada en acciones hacia “una sociedad más inclusiva, equitativa y respetuosa de los derechos humanos, con el fin de garantizar igualdad de oportunidades y disminuir brechas sociales con justicia”.

El informe presentado por Conadis ofrece un panorama integral sobre cómo viven las personas con discapacidad en Panamá y cómo las entidades estatales ajustan sus programas para atender esta realidad, consolidando un marco de referencia esencial para la formulación de nuevas políticas públicas.