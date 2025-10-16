Una nueva era marca en la CSS

La Caja de Seguro Social (CSS) presentó los resultados del primer año de gestión de Dino Mon Vásquez como directo, bajo el lema “Cuentas claras, futuro seguro”, destacando avances históricos en reformas estructurales, digitalización y modernización de la atención médica. Mon resaltó la aprobación de la Ley 462, una reforma fundamental que establece un nuevo modelo sostenible para las pensiones, garantiza su dignidad en el tiempo y fortalece la transparencia y el uso de la tecnología digital en la institución.

Otro hito que destacó fue la transformación digital fue el lanzamiento de Mi Retiro Seguro, una herramienta que permite por primera vez a más de 734 mil asegurados consultar y controlar en línea su historial de aportes para planificar su jubilación. Esta plataforma se complementa con Mi Caja Digital, que busca reducir la burocracia en consultas y gestiones. Estos proyectos forman parte de una visión amplia de digitalización para empoderar al asegurado y simplificar el acceso a los servicios de la CSS.

En el ámbito de la salud, la CSS logró una significativa reducción de la mora médica, bajando un 38.3% la lista de espera de consultas, cirugías y procedimientos, beneficiando a más de 18 mil pacientes. Simultáneamente, la institución dio un salto tecnológico con la realización de la primera Telecirugía en el país y Centroamérica. Además, se han realizado 361 intervenciones mediante cirugía robótica y se fortaleció la red de diagnóstico con 28 tomógrafos funcionales a nivel nacional.

La infraestructura también experimentó una renovación notable, acercando los servicios al asegurado.