$!Unachi buscará alivio financiero con jubilaciones

El pago de la prima de antigüedad y el bono de retiro a profesores de 75 años o más que desean jubilarse sería uno de los ajustes que evalúa la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) para aliviar sus finanzas, así lo informó el rector Absel Navarro.

Navarro detalló que de conseguir los recursos para concretar estas jubilaciones permitiría reducir el gasto en salarios y tendría un impacto positivo de entre 10 y 11 millones de dólares anuales en el presupuesto de la institución.

El catedrático explicó que existe un grupo de docentes que desea retirarse, pero que para hacerlo requiere recibir las prestaciones correspondientes.

En tanto desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) indicaron que la entidad no ha establecido de manera específica cuáles son los gastos que la universidad debe eliminar. Sin embargo, se le solicitó que la propuesta contemple la eliminación de la duplicidad de funciones, así como la supresión de direcciones y subdirecciones innecesarias o creadas de manera irregular. La propuesta también deberá incluir una revisión profunda del reglamento interno y de la estructura salarial de la universidad.

Respecto al tema, el asesor legal de la Unachi, Amilcar Fuentes, subrayó que: “Todos los ajustes que se van a presentar tienen que ser de acuerdo con la ley”.

Enfatizó que los especialistas en finanzas trabajan en los distintos mecanismos que sean necesarios para salir de la crisis y poder hacerles frente a los pagos”.