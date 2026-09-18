Unachi suspenderá sobresueldos y direcciones

La Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) anunciará hoy una serie de medidas destinadas a reducir gastos y equilibrar las finanzas de la institución. Entre las acciones que dará a conocer el rector de la Unachi, Absel Navarro, figuran la eliminación de gastos de representación, la revisión de sobresueldos de las autoridades y la suspensión de algunas direcciones.

Fuentes oficiales informaron que las medidas fueron abordadas durante una reunión a puerta cerrada entre el rector y seis decanos de la universidad. Posteriormente, las decisiones serán presentadas ante el Consejo Administrativo, que sesionará en el salón parlamentario del edificio de Administración.

Sobre la incertidumbre que se mantiene en el campus y la falta de información clara por parte de la máxima autoridad, ayer mediante una carta abierta dirigida al presidente de la República, José Raúl Mulino, un grupo de decanos, directores de extensiones y representantes de asociaciones universitarias solicitó la acreditación salarial y la instalación urgente de una mesa técnica de alto nivel.

La propuesta contempla la participación de representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí (CAMCHI), el Ministerio de Educación (Meduca), la Contraloría General de la República y la Caja de Seguro Social (CSS), con el objetivo de abordar la situación financiera de la Unachi.

Por su parte, la decana de la Facultad de Administración de Empresas y Economía señaló que existen decisiones que el rector puede adoptar directamente y que no requieren ser sometidas al Consejo Administrativo.

Cabe señalar que el rector de la Unachi se reunió con autoridades del MEF y la Contraloría el pasado 16 de septiembre para presentar parte de las decisiones que se tomarían en la universidad.