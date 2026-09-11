$!Unachi: Un mes sin pagar salarios y con riesgo de paralización

La comunidad educativa de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) asumió una postura firme y unida ante los desafíos financieros que atraviesa la institución y conformó dos comisiones para buscar salidas que protejan la continuidad de la institución pública de la región, según anunció el rector, Mgtr. Absel Navarro.

Tras una reunión con representantes de la Asociación de Profesores, la Asociación de Empleados, la Federación de Estudiantes, decanos, vicedecanos, directores de centros regionales y dirigentes estudiantiles, en la que rindió un informe sobre el encuentro sostenido con la viceministra de Economía y Finanzas, Eida Gabriela Sáiz, y el contralor general de la República, Anel Flores, se acordó crear una comisión técnica para revisar el tema financiero y presentar una propuesta adecuada al Gobierno, además de una comisión política para buscar acercamientos con actores nacionales. “Si no estamos en unidad, va a estar en riesgo la universidad, que es la universidad de los chiricanos”, Navarro.

Uno de los puntos más urgentes es el pago de salarios. Las autoridades advirtieron que ya se adeudan dos quincenas a profesores y administrativos, situación que afecta de forma directa a los estudiantes.

“No hay fecha de pago para la planilla después de la reunión con la viceministra. Profesores y administrativos ya están en un estado económico que puede afectar traslados, combustible y alimentación, lo que puede ocasionar una paralización”, explicó el rector.

La administración solicitó el desembolso inmediato de las planillas pendientes y aseguró que asumirá el compromiso de cumplir las condiciones exigidas por el Ejecutivo, entre ellas la eliminación de la duplicidad de funciones, direcciones y subdirecciones, así como la revisión de reglamentos internos.

La crisis también impacta la operatividad institucional. Navarro indicó que no se han podido concretar contrataciones ni nombramientos de directores y vicerrectores, por lo que existe un “limbo administrativo” al no contar aún con firmas autorizadas. Sobre la modalidad de clases, reconoció la solicitud estudiantil de retomar la presencialidad, pero advirtió sobre la dificultad de exigir asistencia presencial cuando el personal carece de recursos para sus gastos mínimos.

El rector insistió en que la coyuntura responde a malas decisiones del pasado y pidió tiempo para aplicar medidas correctivas. “Panamá tiene dinero en las arcas del Estado. Hay que tomar una decisión en materia presupuestaria y, si hay algún fondo disponible, que ayuden a la Unachi con el pago de la quincena. Ese es el primer paso”, concluyó.