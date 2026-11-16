El movimiento cívico Unidos por la Democracia condenó el atentado contra la residencia del periodista Rolando Rodríguez, subdirector asociado del diario La Prensa, y exigió a las autoridades una investigación exhaustiva para esclarecer el hecho y determinar quiénes son los responsables.

Durante una conferencia de prensa este lunes 16 de noviembre, representantes del movimiento también solicitaron garantías de seguridad para Rodríguez y su familia, así como una evaluación de los riesgos que puedan enfrentar otros periodistas en el ejercicio de su profesión.

Aurelio Barría, presidente del movimiento, rechazó los actos de violencia contra los comunicadores y llamó a la ciudadanía a no permitir intimidaciones contra quienes ejercen el periodismo.

”Nosotros queremos vivir en paz, en democracia, donde haya justicia, donde haya libertades y donde no haya miedo de decir la verdad y decir los hechos”, expresó.

Por su parte, Ricardo Tribaldos instó a las autoridades a llevar las investigaciones hasta las últimas consecuencias y advirtió sobre el peligro de que se repitan ataques contra periodistas.

”Yo insto, igual como usted, señor presidente, a toda la ciudadanía a que nos acompañen. La democracia no se mantiene sola ni se sostiene sola. Tenemos que apoyarla y estar con ella. Y esto es parte de la democracia”, manifestó.

El movimiento también pidió que se garantice el respeto a la libertad de prensa y que el caso no quede en la impunidad.

Por este hecho, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación por el presunto delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de incendiarismo. Una persona fue capturada y tiene previsto comparecer ante un juez de garantías este lunes.