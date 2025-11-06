UNIORE celebra el traspaso de la Presidencia Pro Tempore de Panamá a Paraguay

En el marco de la XVII Conferencia de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), celebrada en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, se realizó el traspaso oficial de la Presidencia Pro Tempore de UNIORE del Magistrado Alfredo Juncá Wendehake, del Tribunal Electoral de la República Panamá, al Ministro César Emilio Rossel, del Tribunal Superior de Justicia Electoral de la República del Paraguay.

Este acto marca el cierre de una gestión caracterizada por el fortalecimiento técnico, la cooperación regional y la defensa activa de la democracia digital. Durante el período 2023–2025, la Presidencia panameña impulsó una agenda estratégica basada en cinco ejes fundamentales:

- Cooperación técnica electoral interinstitucional

- Estrategias regionales contra la desinformación

- Observacióny/o acompañamiento internacional de procesos electorales

- Redes académicas y formación especializada

- Articulación operativa y memoria documental

Bajo el liderazgo del Magistrado Juncá, UNIORE participó en más de 30 misiones de observación y/o acompañamiento electoral a todos los países del continente de América, consolidando su papel como garante hemisférico de la transparencia electoral.

Uno de los hitos más relevantes fue la presentación de la Propuesta Estratégica de Protección Digital del Proceso Electoral, que incluye protocolos interamericanos para enfrentar los riesgos de desinformación, ciberataques y pérdida de confianza institucional. Esta iniciativa posiciona a UNIORE como líder global en la defensa de la integridad electoral en entornos digitales.

Durante su gestión, Panamá también reactivó la presencia digital de UNIORE, relanzando su cuenta oficial de Instagram y fortaleciendo su sitio web como repositorio de buenas prácticas, informes técnicos y herramientas de formación.

Con el traspaso de la presidencia Pro-Tempore, Paraguay asume el compromiso de continuar esta labor, promoviendo la cooperación horizontal, la innovación tecnológica y el fortalecimiento institucional de los organismos electorales del continente.

UNIORE reafirma su misión de construir una democracia sólida, participativa y resiliente, basada en la confianza ciudadana y el acompañamiento técnico.