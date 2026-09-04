Universidad de Panamá gradúa a 69 nuevos médicos

La Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá graduó a 69 nuevos profesionales de la salud, tras culminar seis años de formación académica y clínica, informó la oficina de relaciones públicas de la institución académica.

Durante la ceremonia, Daniela V. Leblanc Moreno, primer puesto de honor de la promoción, destacó el esfuerzo, las largas jornadas de estudio y el respaldo de familiares, docentes y compañeros. Exhortó a sus colegas a ejercer la medicina con empatía, humildad, solidaridad y vocación de servicio. “Detrás de cada diagnóstico existe una persona y una familia”, recordó. El segundo y tercer puesto de honor correspondieron a Esther E. Guerra Batista y Ámbar B. Barahona Centeno, respectivamente.

La decana de la facultad, la Dra. Oris Lam de Calvo, resaltó que la unidad académica celebra este año su 75.º aniversario de trayectoria y ha formado a 6,281 médicos. Señaló que, entre 2014 y 2026, cerca del 95% de los egresados ha aprobado el examen de certificación médica en su primer intento. En esta promoción, el 25% alcanzó puntajes considerados de referencia internacional. Por su parte, el viceministro de Salud, Manuel Zambrano Chang, recordó a los graduandos la responsabilidad que implica cuidar la vida y los instó a preservar la ética, la honestidad, la empatía y la equidad ante los avances tecnológicos.

La vicerrectora de Asuntos Estudiantiles, Mgtr. Mayanín Rodríguez, en representación del rector, subrayó los retos que plantean la inteligencia artificial, la robótica y la salud digital en la medicina. No obstante, enfatizó que ninguna innovación puede sustituir la dimensión humana de la profesión.