Universidad de Panamá no atraviesa por problemas en planillas, rector

ML | El rector de la Universidad de Panamá (UP), Eduardo Flores, aclaró que la entidad no atraviesa por una “grave crisis presupuestaria, financiera y administrativa que pone en jaque nuestros salarios, derechos y el funcionamiento de nuestra primera casa de estudios”, como afirmó el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Universidad de Panamá en un comunicado.

“Nosotros no atravesamos por estos temas”, sostuvo Flores. Agregó que “algunos pronunciamientos parecen responder más a temas políticos en las postrimerías de unas elecciones a rector”.

La UP enfrenta un recorte presupuestario para 2026 de casi 100 millones de balboas.