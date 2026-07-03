Universitarios rechazaron la reelección; solo cinco decanos se mantienen

De los 16 decanos que estarán al frente de las facultades de la Universidad de Panamá (UP) durante el período 2026–2031, solo cinco fueron reelectos, mientras que las restantes 11 facultades serán dirigidas por nuevas autoridades, según los resultados del proceso electoral universitario.

Los decanos que lograron mantenerse en el cargo son Donaldo Sinesterra, en la Facultad de Administración Pública; Lizandro Castrellón, en Arquitectura y Diseño; Yolanda González, en Enfermería; Oris Lam de Calvo, en Medicina; y Alexander Pérez, en Medicina Veterinaria.

Por su parte, las facultades de Derecho y Ciencias Políticas, Humanidades, Administración de Empresas y Contabilidad, Bellas Artes, Ciencias de la Educación, Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, Economía, Farmacia, Informática, Electrónica y Comunicación, Odontología y Ciencias Agropecuarias contarán con nuevos decanos. Las nuevas autoridades asumirán sus funciones junto con el rector electo, José Emilio Moreno, a partir del 1 de octubre de 2026.