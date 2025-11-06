UP desmiente información sobre cursos financiados por la institución

La Universidad de Panamá (UP) informó este jueves, 6 de noviembre, que se han detectado en redes sociales y diversas plataformas digitales publicaciones falsas que aseguran que, a partir del 2 de noviembre, cualquier persona entre 45 y 85 años, incluyendo extranjeros, podrá acceder a cursos en línea financiados por esta casa de estudios, sin cumplir ningún requisito.

La institución advirtió que dicha información “es completamente falsa. Los programas académicos oficiales de la Universidad de Panamá se ofrecen exclusivamente a través de los canales institucionales autorizados, como el sitio web y las redes sociales oficiales”.

Exhortaron a la población a “verificar siempre la autenticidad de las informaciones relacionadas con ofertas académicas o becas, y a no compartir ni brindar datos personales a fuentes no oficiales o ajenas a la institución”.