Urgencias de la policlínica de Betania cerrará por limpieza

El servicio de Urgencias de la Policlínica Don Alejandro De La Guardia, Hijo, ubicada en Betania, permanecerá cerrado el sábado 17 de enero de 2026, en horario de 6:00 a.m., a 9:00 a.m., debido a la realización de una limpieza profunda en sus instalaciones, informó la Caja de Seguro Social (CSS).

“Una vez concluidas las labores de aseo, el servicio será restablecido con normalidad. Durante la ejecución de estos trabajos no se permitirá el acceso al área intervenida, con el objetivo de garantizar las condiciones de bioseguridad para pacientes, personal de salud y visitantes”, informó la institución.

El horario de atención del cuarto de urgencias el sábado 17 de enero será de 9:00 a.m., a 7:00 p.m. El domingo 18 de enero, la atención se brindará de 7:00 a.m., a 7:00 p.m.

Las autoridades de la policlínica han coordinado el apoyo de otras unidades ejecutoras para la atención de los pacientes, en caso de ser necesario.