Usuarios piden retomar transporte gratuito hacia Federal Mall

Usuarios del transporte público en el distrito de Bugaba, en Chiriquí, exigieron a las autoridades autorizar la circulación de la ruta gratuita hacia el centro comercial Federal Mall, en la ciudad de David.

Luis Torres, dirigente de la Asociación Nacional de Usuarios de Transporte Público, se unió a los llamados de atención y denunció en un video la situación que están viviendo los consumidores en Chiriquí.

Indicó que las personas que “llegaban a hacer sus compras desde las afueras de David antes se les daba un transporte público”; sin embargo, este servicio fue paralizado.

Según Torres, “hay unos transportistas que andan en un negociado”, quienes son los responsables directos de que “no se les dé el transporte gratis al usuario”.

También destacó que las rutas establecidas no quieren prestar el servicio hasta Federal Mall. “Si ellos no los quieren llevar, por qué razón no quieren que nadie los lleve tampoco”, cuestionó el dirigente.

De acuerdo con reportes en sitio, con la suspensión de la ruta los usuarios deben esperar hasta más del tiempo promedio, debido a la falta de buses.

Con información de Edgar Mora.