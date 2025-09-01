UTP gradúa a 104 profesionales en Veraguas

El Centro Regional de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) en Veraguas llevó a cabo la ceremonia de graduación de 104 profesionales de la Promoción 2024.

De este grupo, 23 estudiantes forman parte del capítulo de honor. En total, se graduaron 18 estudiantes de estudios avanzados y 63 de pregrado, de las facultades de Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería de Sistemas Computacionales, y Ciencias y Tecnología.

La rectora de la UTP, Dra. Ángela Laguna Caicedo, instó a los graduados a dominar la tecnología con un uso adecuado, aunado a valores éticos, morales y cívicos.

Por su parte, el director del Centro Regional de Veraguas, Mgtr. Adriano Martínez González, destacó que este centro fortalece su oferta académica, haciéndola más atractiva y acorde con las exigencias de los empleadores. Además, señaló que actualmente cuentan con equipos de alta tecnología que motivan y alientan a la comunidad educativa.Los tres primeros puestos de la promoción fueron:• Noemí Alessandra Solís Lorenzo - Licenciada en Comunicación Ejecutiva Bilingüe.• Gerardo José Moreno Urriola - Licenciado en Ingeniería de Sistemas y Computación.• Williams Humberto Martínez Concepción - Técnico en Ingeniería con Especialización en Sistemas Electrónicos.La institución informó que la Promoción 2024 aporta más de 5,700 egresados en carreras de ingeniería y tecnologías, además de maestrías y doctorados.