Varios sismos sacuden Chiriquí en la madrugada

Durante la madrugada de este lunes, 26 de agosto, se reportaron diversos sismos en la provincia de Chiriquí, sin dejar afectaciones.

Los reportes preliminares del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGCP) establecen que se registraron, al menos, cinco movimientos sísmicos al suroeste y este de Isla Coiba.

El primer movimiento fue de magnitud 5.9 y se registró a las 12:06 a.m., el segundo fue de 3.9 a las 2:22 a.m., el tercero de 4.0 a las 3:12 a.m. Mientras que los últimos fueron de magnitud 3.9 y 4.0 a las 3:14 a.m., y 4:26 a.m, respectivamente.

Unidades del Sinaproc realizaron monitoreos en diversos sectores y hospitales del distrito de David tras los movimientos.

“Recomendamos guardar la calma y mantenerse atento a las cuentas oficiales de información”, recordó el sistema a la población.