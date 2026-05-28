Veraguas sin agua y sin respuestas: Crece el malestar ciudadano en varios distritos

La crisis del agua potable, que afecta distintos puntos del país, también mantiene en alerta a la provincia de Veraguas, especialmente en el distrito de Atalaya, donde residentes han salido a manifestarse ante la falta del suministro y las constantes irregularidades en la distribución.

El director regional del Idaan en Veraguas, Aldo Vásquez, explicó que “el problema no solo se está dando en Atalaya, sino también a nivel nacional. Entendemos que estamos atravesando un verano bastante prolongado donde muchos de los pozos han bajado sus niveles”. Vásquez agregó: “obviamente los consumos también han aumentado en áreas como Santiago, lo que ha hecho que la distribución de agua hacia Atalaya haya mermado en gran manera”.

La situación llevó a que los residentes del distrito de Atalaya manifestarán y el pasado 26 de mayo cerrarán las vías. Ataniso Díaz, vocero de la comunidad, indicó que “ya el director regional se comprometió con nosotros para hablar del tema y tenernos una solución. Si hay plata para malbaratar en cosas que no son necesarias, debe de haber para invertir en este tema del agua que sí es primordial”.

Por su parte, la diputada del circuito 9-1, Janine Prado, también se pronunció sobre la situación. “La problemática del agua potable en Veraguas no es nueva y desde el inicio hemos dado seguimiento a esta situación que continúa afectando a cientos de familias en toda la provincia”.