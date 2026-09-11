Veterano de 105 años recibe reconocimiento por sus años de servicio en el Ejército de EE.UU.

El sargento maestre José A. León, veterano del Ejército de Estados Unidos y quien recientemente cumplió 105 años, recibió un reconocimiento durante un acto realizado en la Gobernación de Panamá, en el que también fueron homenajeados otros veteranos de guerra que viven en el país.

León nació en Puerto Rico el 9 de septiembre de 1921 y se enlistó en el Ejército estadounidense en 1941. Durante sus años de servicio estuvo destinado en el Fuerte William Davis, en la provincia de Colón, donde nacieron sus tres hijos panameños.

Tras 20 años de servicio, se retiró en agosto de 1961 con el rango de sargento maestre.

Durante el homenaje, León expresó su orgullo por la labor que desarrolló durante su carrera y agradeció el reconocimiento recibido.

El veterano de guerra Esteban Blis, presidente de la fundación You Served We Care, señaló que uno de los objetivos de la organización es procurar que los veteranos reciban sus medallas y reconocimientos mientras están con vida.

Según Blis, el caso de León representa el primero en el que uno de los veteranos recibe este tipo de reconocimiento 80 años después de haber cumplido su misión.

En el acto, Joel Lee, superintendente de la Comisión Americana de Monumentos de Guerra, entregó a León la bandera de Estados Unidos. También se otorgaron medallas y diplomas a otros veteranos de guerra que se encuentran en Panamá.