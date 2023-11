Vía Panamericana en Tolé seguirá cerrada, según dirigencia indígena

La dirigencia indígena Ngäbe-Buglé en el distrito de Tolé, en la provincia de Chiriquí, anunció que no abrirá la Vía Panamericana este lunes, 13 de noviembre, tal como acordaron otros puntos de cierre.

La decisión de los indígenas de Tolé se suma a la adoptada ayer por los manifestantes en Ojo de Agua, Veraguas.

“Queremos dejar claro, desde la base de resistencia de Tolé, que Tolé se mantiene firme: no habrá reapertura de la calle mañana. No habrá reapertura porque ya no queremos ser engañados una vez más por parte de las autoridades, que tienen que dar respuestas pronto”, expresó desde el lugar la dirigente indígena Santa Carpintero.

Por otro lado, confirmaron que algunos puntos en el Oriente chiricano sí permitirán el libre tránsito.