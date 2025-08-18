$!Vigilancia por pastas dentales perjudiciales

Por el momento, Panamá mantiene solo tres suspensiones para la venta y uso de pastas dentales: la Colgate Clean Mint (Reg. 114356, Brasil), Colgate Total Crema Clean Mint (Reg. 206275, Brasil) y Colgate Crema Dental Total Clean Mint (Reg. 206112, México), tras la alerta sanitaria internacional emitida por las Agencias de Referencia Regional, como la ANMAT de Argentina y la ANVISA de Brasil, informó la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud.

En cuanto al anuncio, en países de la región se han registrado problemas con otras marcas y tipos de dentífricos. Uriel Pérez, director nacional de Farmacia y Drogas del Minsa, manifestó que, a través de la Sección de Cosmetovigilancia, se monitorean las notificaciones de alertas sanitarias de Autoridades de Referencia Regionales, se verifica si el producto se encuentra registrado en el país y se realiza un análisis de dicha notificación para la toma de acciones.

“Para la prohibición se analiza caso por caso, y también se reconocen las decisiones de otras Autoridades de Referencia Regionales. De manera preventiva, se ha decidido suspender la comercialización en Panamá”, explicó el funcionario.

Pérez indicó que, para que se cumpla con la prohibición, se realiza una verificación para corroborar que no exista producto en los establecimientos. “De encontrarse, se convierte en un producto ilícito y se generan las sanciones administrativas correspondientes, y no se descarta su traslado a una acción penal”.

El presidente de la Asociación Odontológica de Panamá, Dr. Wendell Gerardo González Miranda, expresó su preocupación por el riesgo de distribución ilegal y criticó la desinformación. “Se reportó algún tipo de alergia hacia alguno de sus componentes; al parecer, fue el saborizante y no el fluoruro. Hay que aclarar que el flúor, en las dosis de los enjuagues y las pastas dentales, no es tóxico y ha sido la medida de prevención de la caries dental más efectiva en la historia de la humanidad”, enfatizó el médico.