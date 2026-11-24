Panamá acumula 1,523 casos de VIH/SIDA en lo que va del año, según cifras preliminares del Ministerio de Salud (Minsa). Las estadísticas mantienen en alerta a las autoridades sanitarias por el incremento de nuevos diagnósticos entre la población joven.

El director de la Fundación Probidsida, Orlando Quintero, manifestó su preocupación ante este comportamiento y señaló que, “a diferencia de años anteriores, cuando la mayoría de los casos se detectaban en personas mayores de 30 años, actualmente la edad promedio de los nuevos diagnósticos ha disminuido significativamente”.

Quintero explicó que “los casos recientes se concentran en personas a partir de los 20 años, una tendencia que evidencia la vulnerabilidad de la población joven frente al virus y plantea nuevos desafíos para las estrategias de prevención, educación sexual y detección temprana”.

Por su parte, la ginecóloga y obstetra Aracelly Barahona destacó que “los avances científicos han transformado considerablemente el panorama del VIH, ya que actualmente los tratamientos antirretrovirales permiten que las personas diagnosticadas puedan llevar una vida plena y productiva, con una expectativa de vida cercana a la de la población general”. Sin embargo, advirtió que estos avances médicos no han conseguido detener nuevos contagios.

En Panamá todavía existen jóvenes que nunca se han realizado una prueba de VIH, parejas que no conversan sobre métodos de protección y personas que comienzan el tratamiento cuando la infección ya se encuentra avanzada.