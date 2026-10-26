Viviendas, fondos y empleo: propuestas tras el sismo

<span class="mln_uppercase_mln">T.</span> Jiménez | Al menos seis anteproyectos de ley han sido presentados en la Asamblea Nacional con propuestas para atender las consecuencias del sismo del 9 de octubre. El anteproyecto 134, presentado por la diputada Shirley Castañedas, propone un régimen especial de emergencias sísmicas, con alertas en teléfonos celulares y medidas para coordinar la atención de los afectados. <span class="mln_uppercase_mln">El</span> diputado Javier Sucre presentó el anteproyecto 207, que busca flexibilizar el uso de recursos municipales para atender la emergencia y apoyar la reconstrucción. Por su parte, la diputada Grace Hernández presentó los anteproyectos 208 y 209. <span class="mln_uppercase_mln">El</span> primero plantea facilitar viviendas permanentes a familias que pierdan sus hogares por desastres naturales, mientras que el segundo propone reforzar la transparencia en el manejo de los fondos utilizados durante los estados de emergencia. <span class="mln_uppercase_mln">Los</span> diputados Ronald De Gracia y Manuel Cohen impulsaron el anteproyecto 212, orientado a la rehabilitación y reconstrucción de infraestructura social afectada por el terremoto. Asimismo, el anteproyecto 215, presentado por un grupo de 15 diputados, propone medidas temporales de alivio económico y protección del empleo.