Viviendas, fondos y empleo: propuestas tras el sismo

T. Jiménez | Al menos seis anteproyectos de ley han sido presentados en la Asamblea Nacional con propuestas para atender las consecuencias del sismo del 9 de octubre.

El anteproyecto 134, presentado por la diputada Shirley Castañedas, propone un régimen especial de emergencias sísmicas, con alertas en teléfonos celulares y medidas para coordinar la atención de los afectados.

El diputado Javier Sucre presentó el anteproyecto 207, que busca flexibilizar el uso de recursos municipales para atender la emergencia y apoyar la reconstrucción. Por su parte, la diputada Grace Hernández presentó los anteproyectos 208 y 209.

El primero plantea facilitar viviendas permanentes a familias que pierdan sus hogares por desastres naturales, mientras que el segundo propone reforzar la transparencia en el manejo de los fondos utilizados durante los estados de emergencia.

Los diputados Ronald De Gracia y Manuel Cohen impulsaron el anteproyecto 212, orientado a la rehabilitación y reconstrucción de infraestructura social afectada por el terremoto. Asimismo, el anteproyecto 215, presentado por un grupo de 15 diputados, propone medidas temporales de alivio económico y protección del empleo.