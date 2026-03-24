Ya no hay auxilios económicos para estudios en el extranjero

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) no está otorgando actualmente auxilios económicos para estudios en el extranjero, debido a la ausencia de convenios vigentes con universidades fuera del país, según informó su director, Carlos Godoy.

El funcionario explicó que: “ahora mismo no podemos becar a ningún joven fuera del país porque habría que tener convenios con las universidades” y detalló que la firma de estos acuerdos implica un proceso complejo, que incluye la definición de carreras, costos y condiciones académicas. Además, requiere la apertura de convocatoria pública, un proceso de selección de aspirantes y la ejecución de trámites administrativos que pueden extenderse hasta por un año.

Por su parte, una fuente interna del Ifarhu confirmó que la entidad mantiene disponible la opción de préstamos educativos para aquellos estudiantes interesados en realizar su preparación en el extranjero.