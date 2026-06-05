Zenia Vásquez enfrenta audiencia por presunto enriquecimiento injustificado

La exsecretaria general de la Contraloría General de la República de Panamá, durante la administración de Gerardo Solís, Zenia Vásquez, compare este viernes ante el Sistema Penal Acusatorio para una audiencia de garantías por una investigación de presunto enriquecimiento injustificado.

La exfuncionaria es investigada por su presunta vinculación al caso de la “contraloría paralela”, que adelanta el Ministerio Público de Panamá.

En la audiencia se evalúa la legalización de su aprehensión, la imputación de cargos y la aplicación de medidas cautelares.

Vásquez fue aprehendida el jueves y quedó a órdenes de las autoridades competentes para las diligencias del proceso.