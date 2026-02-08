La caída de Vonn hiela la sangre en Milán-Cortina, Klaebo inicia su cosecha

Trece segundos duró este domingo el sueño de Lindsey Vonn en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, hasta un brusco despertar en forma de violenta caída que le obligó a abandonar el descenso, la prueba reina del esquí alpino.

Su compatriota Breezy Johnson, que luego se colgó el oro olímpico, se quedaba helada, como el resto del público y de telespectadores que seguían el esperadísimo reto de "Speed Queen", que competía con una rodilla gravemente lesionada por otra caída hace nueve días en Suiza.

A sus 41 años y un año después de haber vuelto a competir con una prótesis de titanio en la otra rodilla, después de seis años retirada, el apasionante desafío olímpico de Vonn terminó en el hospital, adonde fue trasladada en helicóptero poco después de su accidente.

- Corazón roto -

Bajo un sol radiante, Vonn se había lanzado en su pista predilecta de la Olimpia delle Tofane a las 11h59 locales (10h59 GMT), pero un pequeño bache en una curva le hizo perder el equilibrio y en la recepción de un salto terminó cayendo con violencia.

El shock total y solo se escuchaban los gritos de dolor y el llanto de la esquiadora de Minnesota, campeona del descenso hace dieciséis años y que a sus 41 años parece despedirse de su carrera deportiva.

"Era lo último que queríamos ver. Ella siempre se entrega al 110%, sé que ha puesto todo su corazón en esto", declaró su hermana Karin Kildow al difusor estadounidense Peacock.

Mientras, la reina del eslalon, Mikaela Shiffrin, ponía el emoticono de un corazón roto en su cuenta de la red social X.

- Una campeona eclipsada -

Después de los quince minutos que Vonn permaneció tendida en la nieve y tras la evacuación en helicóptero, el descenso pudo continuar, todavía con el susto metido en el cuerpo entre las competidoras.

La victoria fue para la estadounidense Breezy Johnson, que había competido antes que Vonn, con 4 centésimas de segundo de ventaja sobre la alemana Emma Aicher, plata, mientras que el bronce fue para la italiana Sofia Goggia, que dos días después de haber encendido el pebetero de Cortina en la apertura olímpica se quedó a 59 centésimas del primer lugar.

"Le deseo a Lindsey lo mejor, espero que no sea el final" de su carrera, reaccionó Johnson tras un triunfo inevitablemente eclipsado por el accidente de su compatriota.

- Klaebo ya suma seis -

En Tesero, el noruego Johannes Klaebo inició su reto de batir en estos Juegos el récord de oros olímpicos de invierno y cumplió ya en su primera prueba, ganando el esquiatlón.

Eleva así su cuenta personal de títulos olímpicos a seis y se aproxima a dos del trío de compatriotas que más veces se han coronado en Juegos de Invierno: los esquiadores de fondo Marit Bjorgen y Bjorn Daehlie, y el biatleta Ole Einar Bjorndalen.

Klaebo parece tener todo a favor para lograr el récord de oros olímpicos que persigue, ya que el año pasado en el Mundial arrasó con un pleno de seis títulos en las seis pruebas que disputó.

- Ledecka falla, Karl no -

Por su parte, la checa Ester Ledecka, vigente doble campeona olímpica, quedó eliminada en cuartos de final del gigante paralelo de snowboard alpino, cediendo su corona a una compatriota, Zuzana Maderova.

El que sí pudo revalidar su título en esta prueba del programa amenazada de desaparición para 2030 fue el austríaco Benjamin Karl, de 40 años, que festejó su éxito con el torso desnudo a pesar de las gélidas temperaturas del día en Livigno.

El primer oro del biatlón fue para Francia, que venció en el relevo mixto.