Restando solo 17 días para la celebración de la Serie Hípica del Caribe 2026, el contingente equino panameño de 16 ejemplares se encuentra ya en la Puerto Rico, sede del evento, con miras a mantener la supremacía en la carrera estelar de la justa, el Clásico Internacional del Caribe.

El torneo ecuestre, de seis carreras, catalogado como la olimpiada equina de la región, será celebrado por XXIII ocasión en la isla de Puerto Rico, cuyas fechas serán el sábado 5 y domingo 6 de diciembre en el Hipódromo Camarero, en Canóvanas.

Panamá, en las 57 versiones corridas del Clásico Internacional del Caribe, ha ganado en 16 ediciones, manteniendo una férrea lucha por el dominio ante México y Venezuela, superándolos por una sola victoria.

Rafael Fernández, vicepresidente de la Confederación Hípica del Caribe, manifestó que los ejemplares panameños entrarán en sus fases de entrenamientos a partir del próximo lunes.

Carreras y equinos a la justa regional

La Serie Hípica del Caribe rompe fuego en su primera fecha con tres cotejos, iniciando con la Copa Velocidad del Caribe, (sexta carrera), donde nuestra representación serán Daddy King, Yellowstone y Leader Of The Band.

Para la octava prueba, Copa Dama del Caribe, participarán Living Legacy, Learning To Fly y Tamara la Bella.

En tanto que en la décima carrera se correrá la estelar de esa fecha, la Copa Confraternidad del Caribe, (machos), donde entran en acción Dandy Del Peligro y El Experto.

El domingo 6 de diciembre compiten la Triple Coronada Jaque Doble y Noche De Cumbia en la Copa Confraternidad, edición hembras.

Los foráneos Takao, Kyser y El Sajón entran a la confrontación de la Copa Invitacional del Importados, en tanto que en la carrera de mayor renombre de la justa equina, el Clásico Internacional del Caribe, nuestros colores patrios los defenderán en la primera línea el Triple Coronado Indian Music, junto a Silencio Criminal y Mente Brillante.