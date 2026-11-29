En una moderna biblioteca, junto a unos campos de trigo en las afueras de Shanghái, una decena de jóvenes trabajan en sus computadoras portátiles, muchos de ellos usando IA, dando un impulso a este pueblo compuesto en su mayoría por jubilados.

En toda China hay municipios que buscan atraer al campo a profesionales que usan la IA o que trabajan en ese sector, prometiéndoles una vida tranquila lejos de la presión de las grandes ciudades.

En abril, Caojing, un pueblo situado en una reserva natural a 60 km al sur del centro de Shanghái, se sumó a la lista de localidades chinas que prometen millones de yuanes en ayudas a pequeñas empresas emergentes para que se instalen allí.

A las compañías, se les prometen oficinas compartidas y gratuitas, subvenciones de hasta 10.000 yuanes (unos 1.500 dólares) y un mes de alojamiento para los emprendedores, que suelen ser autónomos sin empleados.

Estas iniciativas se enmarcan en el programa del gobierno "IA Plus", que busca generalizar el uso de esta tecnología en la enseñanza y en la vida cotidiana.

"La IA lo devora todo", apunta Wind Liu, de 38 años y que lleva tres meses viviendo con su esposa en Shuiku, una aldea de Caojing.

La pareja, como otras treinta personas, vive en un centro de acogida para "nómadas digitales", personas que trabajan a distancia. Ahora, el lugar busca atraer especialmente a emprendedores que utilicen la IA.

Como profesor de inglés, Wind Liu usa el programa chino Seedance, que genera videos por IA, para crear lecciones de vocabulario animadas en las que salen personajes de series estadounidenses. Luego las publica en redes sociales.

- Se acabó el "996" -

"Necesito encontrar clientes. No puedo prescindir de la tecnología", explica. Viste una camiseta que lleva estampado el mensaje "Piensen menos, utilicen más ChatGPT".

La IA se encarga ahora de la escritura de sus guiones, de la grabación y del montaje, tareas para las que antes se hubieran necesitado varias personas, explica Liu.

En Shuiku, también elude el ritmo frenético de trabajo de las metrópolis chinas, apodado el "996": de 09H00 a 21H00, seis días por semana.

"La mayoría de la gente que he conocido aquí aspira a más libertad, a más espacio y tiempo", afirma Liu.

Un lunes por la mañana, bajo la llovizna, cinco treintañeros hacen taichí durante media hora antes de ponerse a trabajar.

Los recién llegados "quieren hacer que su vida sea más simple" y "concentrarse mejor" en este entorno, más relajado, explica Baicao Li, de 34 años y responsable del proyecto, mientras su gato corretea entre sus piernas.

Su empresa, radicada en Pekín, creó este lugar en 2024 en colaboración con las autoridades locales.

En China, el rechazo de la presión profesional ha dado lugar al fenómeno "tang ping" ("quedarse tumbado"), que consiste en renunciar a la carrera por el éxito.

Pero los trabajadores que se han mudado a Caojing aspiran a una vida más tranquila pero sin renunciar, por ello, a sus ambiciones profesionales. Con el apoyo, eso sí, de las autoridades de la zona.

- "Abiertos al cambio" -

"La esperanza es que esas personas (...) creen sus propias empresas y que algún día quizá contribuyan a dinamizar la economía local", explica Zilan Qian, especialista en IA en China en el centro de investigación GovAI.

Esos trabajadores "simplemente rechazan el '996'" pero "eso no significa que no quieran trabajar", subraya la experta.

Wind Liu, el profesor de inglés, calcula que la IA podría hacer desaparecer el 90% de los empleos desde 2030.

Pero eso no le preocupa: "Los chinos tienen una capacidad bastante grande para adaptarse a lo nuevo y están muy abiertos al cambio", considera.

En cualquier caso, la llegada de esos trabajadores ha sido beneficiosa para la economía local, asegura una vecina, que prefiere no dar su nombre.

"Hay más gente ahora (...) y va a haber cada vez más", afirma, mientras continúa arrancando maleza.

Sin embargo, los recién llegados se juntan poco con los lugareños.

Frente a uno de los edificios donde viven los nómadas digitales hay una mujer de unos 80 años, seleccionando frijoles.

Sus jóvenes vecinos son educados, dice. Pero nunca se quedan mucho tiempo.