2024, un año crucial para la política

El año 2024 se pinta como un año crucial para todos los panameños, ya que serán las elecciones generales donde tendremos la responsabilidad de escoger a nuestros gobernantes por el próximo quinquenio.

Sin embargo, con la situación del país y los retos que debemos enfrentar tenemos que tener siempre presente que no es votar por quién me resolvió las fiestas de Navidad con un jamón, un pavipollo y una bolsa con comida; es tener la capacidad de determinar quién será esa persona con las propuestas más claras, reales y prudentes, para no seguir con las mismas situaciones en las que la corrupción, clientelismo y la poca rendición de cuenta son evidentes, están “a flor de piel”.

Es hora de que escojamos a personas que piensen en levantar el país y convertirlo en un atractivo de inversión, impulsar mega proyectos para la generación de empleos, y de esa forma fortalecer la economía.

No se trata solo de pensar sobre cuando el país genera con el paso por el Canal, sino que la vía interoceánica se convierta en una de nuestras mayores “armas estratégicas” para atraer el desarrollo nacional.

Ahora bien, en temas electorales tenemos que ser vigilantes de la forma de cómo los candidatos buscan los votos, y que esta búsqueda no se convierta en una tienda donde te pago con mi voto, las regalías que me distes.

Los invito a analizar bien el panorama político y desde ya hagan su sondeo, sobre a quién se debe votar y porque, para que el próximo 5 de mayo, no desperdiciemos el voto.

* La autora es periodista.