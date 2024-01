¿A quién prefiere?

Luego de publicar en un medio informativo amigo por su gran extensión 4 artículos sobre tipología de colegas médicos basado en una reflexión de un galeno mejicano **, hago mi propia opinión sobre lo que quizás acontece en Panamá.

Se hace alusión en dicho artículo del hermano americano, a un texto denominado Entre Médicos te veas, del Dr. Ricardo Perera Merino.

El libro tiene un subtítulo que dice, ¿Sabe usted en manos de quién pone su salud y su vida? (Editorial Diana. México, 1998). Entre sarcasmos y verdades se describen 4 tipos de actuación de los colegas en dicho país. En Panamá suelen existir esos comportamientos. Noto que acá hay dos tipos más comunes. Una, el A, es el colega responsable, que es puntual, que no hace esperar a sus pacientes, salvo por fuerza mayor, que es amable, atento, actualizado en sus conocimientos y que piensa en las condiciones socio económicas de sus pacientes al momento de seleccionar exámenes , medicamentos y sus tarifas.

El otro, el B, suele no ser responsable en su puntualidad. Deja esperando a sus pacientes tiempos no deseables; envía exámenes a tutiplén y receta algunos medicamentos que teniendo “similares” en su calidad, seguridad y efecto, son de altos precios. Igual para sus tarifas no discrimina al pudiente y al pobre. Suele pensar que sus conocimientos de inicio de su carrera son permanentes y no sufren cambios. En ocasiones por causa no justificadas, pues es un ser humano, no es amable con su paciente. Esto suele ocurrir en el ámbito público, pero también en el privado. Pero, cada paciente lo escoge de acuerdo a sus gustos. El Colegio Médico de Panamá, recientemente celebró un seminario en donde en forma clara y directa hace las autocríticas a la profesión. Muy necesario. ¿Cuál escogería usted para depositar su confianza en el mantenimiento de su salud, la cura o rehabilitación de sus enfermedades? **Capacidad y honestidad o ¿todo lo contrario? Luis R. Beas Sandoval, título del artículo que pueden encontrar en buscador de Internet. * Médico.