Abogados explorando alianzas con la IA

La abogacía en Panamá desempeña un papel crucial en la construcción y mantenimiento de un sistema jurídico sólido y equitativo. Con la integración de la inteligencia artificial mediante herramientas como ChatGTP, Bing Chat de Microsoft, Bard de Google, Llama de Facebook/meta, copy,ai entre otras, permite evolucionar el ejercicio de todas las profesiones jurídicas, incluyendo la abogacía en Panamá.

Estas Inteligencias desempeñarán un papel crucial en la automatización de tareas rutinarias, como la revisión de documentos legales, investigaciones jurídicas, transformación de textos, facilitación de análisis en vastas cantidades de información de manera eficiente. Así mismo, contribuirán a la gestión de casos, permitiendo optimización del tiempo y recursos, mejorando la eficiencia y la calidad de los servicios legales. No obstante es crucial reconocer que, si bien estas herramientas pueden brindar eficiencia y apoyo, sin embargo es fundamental saber que no reemplazaran nuestra labor ya que no sustituyen el juicio humano y la interpretación contextual que son esenciales en el ámbito legal. La impresionante capacidad de los sistemas tecnológicos no puede ser considerada infalible. Por lo tanto, debemos abordar su implementación con cautela, transparencia y responsabilidad, asegurándonos de que su uso se realice de manera responsable y considerando las posibles limitaciones para evitar errores inadvertidos en nuestras actividades profesionales.

* Lic. en Derecho y Ciencias Políticas.